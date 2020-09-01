От +30 до -2 градусов. Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в начале осени

Осень в Алтайском крае стартует местами с 30-градусной жары, но совсем скоро в регионе ожидаются заморозки и минусовые температуры.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, первые три дня осени будут по-летнему жаркими.

Дневные температуры в крае составят +25…+30 градусов.

Однако затем со смещением холодных фронтов погода изменится и в регионе пройдут дожди с грозами. Также ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

5 — 6 сентября, согласно предварительному прогнозу, будет прохладно — +15…+21 градус. Также прогнозируются дожди.

Заморозки. Иней. СС0

Затем на территории Алтайского края установится антициклон. Погода станет более стабильной, однако ожидается понижение температуры воздуха.

Особенно оно будет ощущаться в ночные и утренние часы, в которые местами на почве возможны заморозки с температурами 0…-2 градуса.

Дневные температуры во второй половине первой декады сентября будут балансировать в пределах +12…+17 градусов.