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1 сентября 15°C
Жизнь

От +30 до -2 градусов. Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в начале осени

Осень в Алтайском крае стартует местами с 30-градусной жары, но совсем скоро в регионе ожидаются заморозки и минусовые температуры.

Жара в Барнауле.
Жара в Барнауле.
Михаил Хаустов

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, первые три дня осени будут по-летнему жаркими.

Дневные температуры в крае составят +25…+30 градусов.

Однако затем со смещением холодных фронтов погода изменится и в регионе пройдут дожди с грозами. Также ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

5 — 6 сентября, согласно предварительному прогнозу, будет прохладно — +15…+21 градус. Также прогнозируются дожди.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Затем на территории Алтайского края установится антициклон. Погода станет более стабильной, однако ожидается понижение температуры воздуха.

Особенно оно будет ощущаться в ночные и утренние часы, в которые местами на почве возможны заморозки с температурами 0…-2 градуса.

Дневные температуры во второй половине первой декады сентября будут балансировать в пределах +12…+17 градусов.

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