В бочке британки «гнездился» ядовитый и самый большой шершень в мире

Женщина собирала ягоду возле компостного бака, когда заметила летающих шершней.
Experts discover biggest deadly Asian giant hornet nest yet in compost bin in Jerseyhttps://t.co/Mcj1LS01As— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 9 сентября 2019 г.
Она обратилась в соответствующие службы — чтобы работники убрали гнездо «летающих и кусающих торпед»
Длина этих насекомых (Vespa mandarinia) составляет около 5 см, а размах крыльев может превышать 7,5 см. Шершни вырабатывают высокотоксичный яд, их укус очень опасен.
Борьба с этими насекомыми на Нормандских островах ведется постоянно, чтобы они не распространились на остальную Великобританию, пишет mail.ru. С весны на Джерси обнаружили уже 55 гнезд.
Последняя находка — самая крупная.