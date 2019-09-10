В бочке британки «гнездился» ядовитый и самый большой шершень в мире

Жительница Великобритании обнаружила в бочке для компоста огромное гнездо самого большого шершня в мире, пишет Daily Mail.

Женщина собирала ягоду возле компостного бака, когда заметила летающих шершней.

Experts discover biggest deadly Asian giant hornet nest yet in compost bin in Jerseyhttps://t.co/Mcj1LS01As — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 9 сентября 2019 г.

Она обратилась в соответствующие службы — чтобы работники убрали гнездо «летающих и кусающих торпед»

Длина этих насекомых (Vespa mandarinia) составляет около 5 см, а размах крыльев может превышать 7,5 см. Шершни вырабатывают высокотоксичный яд, их укус очень опасен.

Борьба с этими насекомыми на Нормандских островах ведется постоянно, чтобы они не распространились на остальную Великобританию, пишет mail.ru. С весны на Джерси обнаружили уже 55 гнезд.

Последняя находка — самая крупная.