В больнице в Коммунарке умер 36-летний российский физик-ядерщик

Кандидат физико-математических наук Тлисов участвовал в крупных международных научных экспериментах.
В 2016 году Данила Тлисов стал лауреатом премии эксперимента CMS на Большом адронном коллайдере (ЦЕРН) за большой вклад в исследования радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения.
Он также был отмечен за ключевую роль в подготовке тестовых радиационных испытаний оборудования в рамках проекта модернизации CMS — одного из четырех крупных детекторов БАК, пишет bfm.ru.
Даниле Тлисову было 36 лет.