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Жизнь

В больнице в Коммунарке умер 36-летний российский физик-ядерщик

Известный российский физик Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, сообщает ТАСС.

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Кандидат физико-математических наук Тлисов участвовал в крупных международных научных экспериментах.

В 2016 году Данила Тлисов стал лауреатом премии эксперимента CMS на Большом адронном коллайдере (ЦЕРН) за большой вклад в исследования радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения.

Он также был отмечен за ключевую роль в подготовке тестовых радиационных испытаний оборудования в рамках проекта модернизации CMS — одного из четырех крупных детекторов БАК, пишет bfm.ru.

Даниле Тлисову было 36 лет.

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