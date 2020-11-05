В бригадах «скорых» оставили по одному медику, потому что машин больше, чем людей

С поручением «урезать бригады» выступил вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.
Чиновник поручил к субботе, 7 ноября, увеличить количество «ковидных скорых».
«В каждой оставить по одному человеку, так как машины у нас есть, а людей нет», — отметил вице-премьер.
При этом в случае недокомплекта он разрешил забирать сотрудников из районных больниц: «Где-то врача, где-то фельдшера, но к субботе должны быть».
Кроме того, чтобы освободить «скорые» Гурулев поручил муниципалитетам предоставить автобусы — для перевозки ковидных больных.
«Ни одна „скорая“ никого не ждет — приехала, выгрузила, ушла. Категорически запрещаю. Всех больных, которых будут госпитализировать в моностационары, развозить на автобусах под присмотром фельдшеров. Это мое решение, под моей подписью», — повелел вице-премьер.
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