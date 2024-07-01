В Британии девушка узнала о своей беременности в день родов

17-летняя девушка узнала о беременности в день родов, как сообщает Daily Mail, у нее была скрытая беременность.

Скрытая беременность, это когда живота практически не видно, а менструация продолжается.

По словам девушки, она проснулась со болями в животе и в этот же день отправилась в больницу, где врачи сказали ей, что она на 9 месяце беременности. Медики настояли, что провести кесарево сечение необходимо в тот же день.

Девушка принимала противозачаточные, поэтому у нее не прекратилась менструация. А живот видно не было, поскольку плод был в поперечном положении.

Все закончилось благополучно и девушка родила здорового мальчика.

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