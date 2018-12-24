В Брянской области уволилась чиновница, отправившая детей депутатов и силовиков на отдых

Сотрудница администрации Клинцов (Брянская область), отвечавшая за отправку на отдых в Турцию детей, уволилась по собственному желанию. Об этом РИА Новости рассказал глава администрации города Александр Морозов. Это случилось после скандала с отправкой юных клинчан в Турцию: среди них оказались дети чиновников, в том числе мэра Олега Шкуратова.

Имя уволившейся чиновницы Морозов не назвал. В местных СМИ в связи со скандалом упоминается имя бывшего заммэра Клинцов Людмилы Лубской.

Напомним, в марте 2018 года 50 детей из города Клинцы отдохнули в городе-побратиме Демре. Это были дети местных чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов. Поездку организовал Фонд имени посла РФ в Турции Андрея Карлова, который считал Клинцы своей второй родиной.

В ответ на расспросы местных СМИ чиновники заявили, что их дети имели право на поездку. Однако прокурора установила: администрация не оповестила граждан о предстоящей поездке, хотя предполагалось, что за границу отправят детей с заболеваниями и находящимися в трудной жизненной ситуации. Известно, что бюджетные деньги на поездку не использовались.

При этом вдова убитого в Турции посла Марина Карлова вступилась за детей, которые побывали в Демре. Она отметила, что ребята «ездили не на лечение и даже не на отдых». «Это был общественно-политический проект. Турецкая сторона пригласила за свой счет детей, чтобы они поучаствовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему», — сообщила вдова.

Марина Карлова подчеркнула, что об участии в поездке больных детей даже «речи не шло». «Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев», — сказала вдова «Брянским новостям».

В Турции юные клинчане участвовали в возложении венков и стояли под жарким солнцем в почетном карауле. Шли долгие переговоры, и ребята все это время несли службу. Потом они состязались с местными школьниками в теннисе, баскетболе и футболе, общались на английском. Их свозили на три экскурсии.

Ранее брянский губернатор Александр Богомаз пообещал наказать работников администрации Клинцов. Детский омбудсмен Анна Кузнецова пообещала проверить информацию об отправке на отдых детей чиновников.