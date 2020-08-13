В Дагестане крепко взялись за вора в законе, который ответит за свой авторитет

В Дагестане окончено следствие по уголовному делу, фигурантом которого является так называемый вор в законе Шамиль Магомедов. Об этом со ссылкой на местных следователей сообщает Regnum.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщили 11 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установило следствие, в 2011 году Магомедов стал занимать высшее положение в среде преступного мира.

Он воспринимается среди лиц, занимающихся криминалом, а также среди представителей общественности и правоохранительных органов как влиятельная личность, стоящая наверху преступной иерархии.

Ранее сообщалось, что «воры в законе» начали спешно уезжать из РФ — это связано с подписанием президентом России Владимиром Путиным закона, который вводит ответственность за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки.