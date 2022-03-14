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Жизнь

В даркнет утекли данные более 100 тысяч карт российских банков

Данные более 100 тыс. карт российских банков слили на теневые форумы в последние несколько дней, пишет «Коммерсант» со ссылкой на специалистов сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI и компанию Infosecurity.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Появилось как минимум одно объявление о продаже данных российских банковских карт, уверяют эксперты. Его разместил «некий англоязычный пользователь», но объявление удалили из-за запрета «работы по RU».

26 февраля начали фиксироваться массовые попытки списания денег со счетов российских клиентов. Карты были «слиты» в сеть на безвозмездной основе, но не сейчас, а гораздо раньше.

«Возникает ощущение, что преступники резко активизировались, как и рядовые граждане, срочно пытаясь монетизировать базы, которые появились у них гораздо раньше», — полагает управляющий RTM Group, которая также специализируется на обеспечении информационной безопасности, Евгений Царев.

Ажиотаж якобы связан с тем, что западные мошенники «сбрасывают запасы украденных российских карт», поскольку их уже невозможно использовать за рубежом.

Эксперты подчеркнули, что единственная часть слитых данных, которую могут использовать злоумышленники — это информация о фамилии, имени и отчестве держателя карты, а также о том, какой банк ее выпустил.

Сведения могут понадобиться мошенникам, которые звонят из «колл-центров» или рассылают персонализированную рекламу.

Ранее сообщалось, что мошенники актуализировали свои схемы и теперь предлагают спасти накопления от введенных против России санкций.

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