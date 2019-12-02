В декабре Барнаул завалит снегом при «скачущей» температуре выше нормы

Температура в декабре на 40% территории России будет выше нормы, осадки будут выпадать неравномерно, сообщает РИА Новости .

Температура выше нормы будет в Барнауле, Новосибирске, на Таймыре и Ямале, заявил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

А также — в Санкт-Петербурге, Твери, Вологде, Пскове, Москве, Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Томске,

«Прогноз на декабрь достаточно просто и быстро описывается. Если говорить о температурном режиме, на 40% территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы. Это Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, запад Центрального округа, Западная Сибирь, запад средней Сибири», — сказал Вильфанд.

Декабрь во всех регионах будет неустойчивым и неоднородным.

«Когда я говорил о том, что температура будет выше нормы, это не значит, что постоянно будет тепло. Будут неоднородные периоды: будет и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура», — уточнил метеоролог.

Избыток осадков будет наблюдаться в Барнауле, Кемерове, Томской области и в Красноярске, Братске, Иркутске, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что резкое потепление с дождями обрушится на Алтайский край. Начиная с 4 декабря, в регионе ожидается существенное потепление. Дневные температуры 4 декабря достигнут -1 градуса. Пик потепления, судя по прогнозу, ожидается 6 декабря — в регионе даже может пойти дождь, а столбики термометров покажут +2 градуса.