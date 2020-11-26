В детских садиках «поймали» воспитателей без справки о психическом здоровье

Проверка детских садов прошла в ноябре. В результате восемь учреждений в городе нарушили требование законодательства.
«Сотрудники не проходили обязательные психиатрические освидетельствования», — отмечает издание.
При этом, как уточнили в прокуратуре, необходимо раз в пять лет проверять психику тем, кто работает с детьми.
По итогам проверки, сотрудников без справки отправили на «психосвидетельствование».
Кроме того, восемь должностных лиц привлекли к административной ответственности — штраф в размере 15 тыс. рублей.
Ранее в «суровом» томском детском садике воспитатель заставила ребятишек мыть унитазы.