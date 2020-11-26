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Жизнь

В детских садиках «поймали» воспитателей без справки о психическом здоровье

В Кемерове прокуроры обошли дошкольные образовательные учреждения и нашли работников без справки о психическом здоровье, сообщает «Сибдепо».

В детском саду.
В детском саду.
Анна Зайкова

Проверка детских садов прошла в ноябре. В результате восемь учреждений в городе нарушили требование законодательства.

«Сотрудники не проходили обязательные психиатрические освидетельствования», — отмечает издание.

При этом, как уточнили в прокуратуре, необходимо раз в пять лет проверять психику тем, кто работает с детьми.

По итогам проверки, сотрудников без справки отправили на «психосвидетельствование».

Кроме того, восемь должностных лиц привлекли к административной ответственности — штраф в размере 15 тыс. рублей.

Ранее в «суровом» томском детском садике воспитатель заставила ребятишек мыть унитазы.

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