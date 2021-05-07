«В домике»: кошки в своих мечтах «чертят» линии для своих воображаемых коробок

Кошки любят сидеть не только в реальных, но и в воображаемых коробках, считают американские исследователи.

Для тестирования визуального восприятия кошек они провели эксперимент, пишет Lenta.ru.

Владельцы кошек размещали на полу специальный квадрат Каниши, который создает иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков.

Затем они наблюдали за кошкой. При этом рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты. В итоге кошки одинаково выбирали обе фигуры — реальную и иллюзорную — и садились внутри одной так же часто, как и внутри другой.

Основательно обдумав результаты эксперимента, ученые решили, что кошки, как и люди, способны мысленно дополнять фигуры, проводя невидимые линии, пишет «Росбалт».

Это доказывает, что кошки чувствуют себя в безопасности внутри даже виртуально замкнутого пространства, будто сидя в укрытии — «в домике».

Результаты эксперимента изложены в статье в журнале Applied Animal Behavior Science.

Мнение эксперта

Кошки воспринимают коробку как укрытие, поэтому стараются туда спрятаться — так их тягу к картонным ящикам пояснил зоопсихолог Мирослав Волков на Пятом канале.

Пристрастие избегать открытых пространств обусловлено многолетней эволюцией этих животных.