В два раза дороже: в Сибири открылась «IKEA со всего мира»

Сотрудники магазина заявили, что вся продукция, представленная на полках — оригинальная.
Всю продукцию ввозят из-за границы.
При этом ценники выросли минимум в два раза.
"В IKEA был свой шарм, и вещи были некоторые хорошие, можно было провести время, погулять, покушать, побыть в атмосфере. Но в последнее время стало меньше желания посещать магазин после их отношения к людям. К тому же есть достойные альтернативы", — рассказали в комментариях под постом.
Напомним, что IKEA закрылась 4 марта 2022 года.
Ранее сообщалось, что барнаульцы бросились за покупками на сайт IKEA в день распродажи.
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