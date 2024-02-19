В два раза дороже: в Сибири открылась «IKEA со всего мира»

Сотрудники магазина заявили, что вся продукция, представленная на полках — оригинальная.

Всю продукцию ввозят из-за границы.

При этом ценники выросли минимум в два раза.

"В IKEA был свой шарм, и вещи были некоторые хорошие, можно было провести время, погулять, покушать, побыть в атмосфере. Но в последнее время стало меньше желания посещать магазин после их отношения к людям. К тому же есть достойные альтернативы", — рассказали в комментариях под постом.