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30 ноября
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Жизнь
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В эфире Первого канала Елена Малышева унизила звезду «Реальных пацанов»

В программе «Здорово жить» Елена Малышева унизила актрису Марину Федункив — телеведущая заявила, что актриса, известная по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны», исполняет роли категории D.

Елена Малышева
Елена Малышева
https://vk.com/club124954688

На кадрах видно, как актриса выходит к Малышевой под звуки аплодисментов, и ведущая встречает гостью.

«Я обожаю эти роли… эти сумасшедшие роли категории D», — заявляет сотрудница федерального канала.

В ответ актриса смеется и смущается.

Дело в том, что в киноиндустрии есть понятие «фильм категории B» — малобюджетная коммерческая кинокартина, которая при этом не является ни артхаусом, ни порнофильмом, пишет ura.ru.

В Голливуде так называли фильмы, которые ставили вторым номером киносеанса после популярной картины.

Кинокритик Мария Вогт сказала, что категории D не существует:

«Может она и есть, но мы ее не используем. Есть фильмы B movie, а по отношению к актерам это будет звучать как «второсортный».

Ранее сообщалось, что телеведущая Елена Малышева удивила публику преображением. Она появилась в студии в черных брюках-бананах с завышенной талией, деловой блузе в полоску и лодочках.

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