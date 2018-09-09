В Екатеринбурге майор обмазал дверь офиса фекалиями, чтобы ему вернули 5 миллионов

В Екатеринбурге мужчина в военной форме обмазал фекалиями дверь в БЦ «Кристалл» и попал на видео. Таким образом он добивается, чтобы инвестиционная компания «Антикризисный центр», офис которой здесь находился раньше, вернула ему деньги, сообщает РИА «Новый день» .

Видео быстро стало вирусным, а мужчину прозвали «майором-гавномазом». Его зовут Дмитрий Журавлев, он военный в отставке. По словам мужчины, до 2017 года в офисе располагалась инвестиционная компания, которая привлекала средства вкладчиков и выкупала дебиторские задолженности. Журавлев вложил около 5 млн рублей. Компания закрылась, и он потерял деньги.

Журавлев считает, что деньги ему должна вернуть сотрудница компании Ирина Буяк. Она работала оператором в этой организации и принимала средства от вкладчиков.

По словам женщины, часть офиса действительно раньше принадлежала ей, а теперь передана в собственность сына. По ее словам, руководство бывшей инвестиционной компании компании находится в Барнауле.

«Она должна денег. Никак не понимает. Могу физическую силу применить, могу кислотой облить. За такие деньги любой обольет её. У неё в голове не укладывается, что надо отдавать. Она ворует, а списывает все на других», — считает майор в отставке. Свое мнение он изложил журналистам телекомпании «4 канал».

В полиции разбираются в сложившейся ситуации.