11 сентября
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Жизнь

В еще одном россйском регионе научились делать пересадку сердца

Волгоградская область стала 13-м регионом России, где начали выполнять пересадку сердца, сообщает «Российская газета».

Модель сердца.
Модель сердца.
СС0

В центре трансплантологии в Волжском провели две сложнейшие операции по пересадке сердца, уточнили в пресс-службе региональной администрации.

Здесь планируют развивать трансплантационную программу, аналогичную московской.

В Волжском филиале, который заработал в 2020 году, успешно проводят операции по трансплантации почек и печени.

Также при центре открыли реабилитационное отделение для пациентов, перенесших пересадку.

Лечение получили уже более 6,5 тыс. человек, 80% из них- жители Волгоградской области.

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