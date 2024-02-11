В этот день можно узнать, какая погода будет летом

Altapress.ru рассказывает о приметах этого дня.
Приметы Лаврентьева дня
- Луна красного цвета — к сильному и порывистому ветру.
- Лес шумит – к оттепели.
- Холодная погода — к жаркому августу.
- Ветреная погода — к дождливому году.
Ночью 11 февраля в Алтайском крае прогнозируют порывы юго-западного ветра до 20 метров в секунду, днем — до 17. Так что вполне возможно, нас ожидает дождливое лето и осень. Хотя мороз до минус 14 говорит о том, что август будет жарким. Соответственно, богатым на урожай.
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