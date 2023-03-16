Барнаульцев приглашают посетить ярмарку выходного дня

Продовольственные ярмарки выходного дня вновь пройдут в Барнауле в субботу, 18 марта, сообщает мэрия города.

На ярмарке для горожанам будут продавать мясо, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и рыбные продукты, кондитерские изделия, овощи и другие товары.

Продавцами станут предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности со всего Алтайского края.

Торговые точки организуют с 10:00 утра до 14:00 дня на шести площадках:

пр-кт Ленина , 71 ( площадка у ТЦ «Россия»);

71 площадка у ТЦ «Россия»); ул.50 лет СССР , 51а ( площадь Маршала Жукова);

51а площадь Маршала Жукова); площадь Народная;

ул.Германа Титова , 9 ( сквер имени Германа Титова);

9 сквер имени Германа Титова); пр-кт Красноармейский , 36 ( на площадке перед бар-рестораном «Опера»);

36 на площадке перед бар-рестораном «Опера»); ул.Чайковского , 21а ( площадь перед ДК «Южный»).

Ранее более 2 млн рублей собрали на ярмарке выходного дня в Барнауле.