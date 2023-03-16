16 марта
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Жизнь

Барнаульцев приглашают посетить ярмарку выходного дня

Продовольственные ярмарки выходного дня вновь пройдут в Барнауле в субботу, 18 марта, сообщает мэрия города.

Продуктовая ярмарка выходного дня
Продуктовая ярмарка выходного дня
Мэрия Барнаула

На ярмарке для горожанам будут продавать мясо, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и рыбные продукты, кондитерские изделия, овощи и другие товары.

Продавцами станут предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности со всего Алтайского края.

Торговые точки организуют с 10:00 утра до 14:00 дня на шести площадках:

  • пр-кт Ленина, 71 (площадка у ТЦ «Россия»);
  • ул.50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);
  • площадь Народная;
  • ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • пр-кт Красноармейский, 36 (на площадке перед бар-рестораном «Опера»);
  • ул.Чайковского, 21а (площадь перед ДК «Южный»).

Ранее более 2 млн рублей собрали на ярмарке выходного дня в Барнауле.

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