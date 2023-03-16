Барнаульцев приглашают посетить ярмарку выходного дня

На ярмарке для горожанам будут продавать мясо, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и рыбные продукты, кондитерские изделия, овощи и другие товары.
Продавцами станут предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности со всего Алтайского края.
Торговые точки организуют с 10:00 утра до 14:00 дня на шести площадках:
- пр-кт Ленина, 71 (площадка у ТЦ «Россия»);
- ул.50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);
- площадь Народная;
- ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- пр-кт Красноармейский, 36 (на площадке перед бар-рестораном «Опера»);
- ул.Чайковского, 21а (площадь перед ДК «Южный»).
Ранее более 2 млн рублей собрали на ярмарке выходного дня в Барнауле.