11 июля 24°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Европе назревает большой скандал из-за белого пива и темнокожего потребителя

В Польше из-за простого, на первый взгляд, рекламного ролика про пиво может возникнуть серьезный расистский конфликт, пишет издание «Автопарус».

Пиво. Пивной бар.
Пиво. Пивной бар.
CC0

Суть конфликта в следующем. В ролика рекламируется одна местная пивная марка под названием White IPA Matters («Белый эль важен»).

Именно название вызвало негативную реакцию среди некоторых политиков, которые ведут борьбу с расизмом. Они посчитали, что это оскорбление по отношению к чернокожим европейцам. Особенно если учесть тот факт, что в ролике в качестве гавного героя фигурировал именно темнокожий мужчина. Он сидит в баре, делает глоток этого пива и говорит: «Это то, что мне нужно».

В итоге, пивоварню обвинили в эксплуатации смерти Джорджа Флойда и расистскую реакцию на движение Black Lives Matter. Рекламный ролик требуют удалить и принести извинения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области ковидные ограничения привели к тому, что резко выросло потребление пива, а местные заводы сварили на 35% больше этого напитка.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость