В Европе назревает большой скандал из-за белого пива и темнокожего потребителя

В Польше из-за простого, на первый взгляд, рекламного ролика про пиво может возникнуть серьезный расистский конфликт, пишет издание «Автопарус».

Суть конфликта в следующем. В ролика рекламируется одна местная пивная марка под названием White IPA Matters («Белый эль важен»).

Именно название вызвало негативную реакцию среди некоторых политиков, которые ведут борьбу с расизмом. Они посчитали, что это оскорбление по отношению к чернокожим европейцам. Особенно если учесть тот факт, что в ролике в качестве гавного героя фигурировал именно темнокожий мужчина. Он сидит в баре, делает глоток этого пива и говорит: «Это то, что мне нужно».

В итоге, пивоварню обвинили в эксплуатации смерти Джорджа Флойда и расистскую реакцию на движение Black Lives Matter. Рекламный ролик требуют удалить и принести извинения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области ковидные ограничения привели к тому, что резко выросло потребление пива, а местные заводы сварили на 35% больше этого напитка.