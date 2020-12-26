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Жизнь

В финале «Ледникового периода» выступит самая критикуемая из жюри и чемпионка-ведущая

26 декабря, в субботу, зрители Первого канала смогут увидеть финал шоу «Ледниковый период». Участники приготовили много сюрпризов.

Елена Исинбаева.
Елена Исинбаева.
instagram.com/isinbaevayelena/.

Так, самая критикуемая звезда проекта, легкоатлетка Елена Исинбаева, встанет на коньки вместе с Ильей Авербухом, показав всем, что она может и кататься на льду.

Также ярким станет выступление Олимпийской чемпионки, ведущей «Ледникового периода», Алины Загитовой.

Полюбившиеся пары Кузьмина-Энберт, Чепурченко-Хохлова, Тодоренко-Костомаров, Черни-Домнина, Сычёв-Петрова, Луговая-Ванагас, Пегова-Тихонов, Бузова-Соловьев порадуют зрителей своими лучшими номерами, которые они покажут в выпуске финала.

Постоянный состав жюри пополнят Михаил Галустян и Алексей Мишин.

В ноябре российский хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух поссорился с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой в новом выпуске шоу «Ледниковый период» из-за оценок пары Тодоренко и Костомарова

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