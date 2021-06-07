В ФСО рассказали о полярной сове, «стоящей» на страже позолоты куполов Кремля

Федеральная служба охраны (ФСО) рассказала журналистам о новой полярной сове, которая будет охранять Кремль от ворон.

Птицу зовут Буран, вместе с шестью «коллегами» он входит в орнитологическую группу Службы коменданта Московского Кремля ФСО, сообщает ТАСС.

Сова была зачислена в «штат» в 2020 году, будучи еще птенцом, а в июле Буран будет отмечать первый день рождения.

«Младший работник Буран уже вырос до положенных взрослых размеров: его рост около 60 сантиметров, размах крыльев — 140 сантиметров, а вес около 1,5 килограмма», — рассказали в ФСО.

По словам орнитолога, сова работает в службе «приманкой», пишет Lenta.ru. Поскольку такой вид птиц в средней полосе не водится, вороны принимают его за бедствующий и считают легкой добычей. Задача Бурана — увести ворон подальше, где с ними разберутся ястребы.

Ранее сообщалось, что на борьбу со столичными воронами потратят почти 43 млн рублей за два года — такая графа содержится в проекте федерального бюджета.

Вороны наносят вред памятникам и переносят болезни, которые могут передаваться и человеку. Их число в Москве может достигать 400 тыс. особей. И скоро они наводнят центр столицы — такую оценку воронам дали в Минприроды.

Страдает в первую очередь Дом правительства — рядом соседствует Московский зоопарк, где у пернатых кормовая база.

Покатушки с куполов

В Кремле тоже озаботились таким соседством — там дерзкие вороны катались с куполов и стирали тем самым позолоту.