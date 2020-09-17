За 43 млн рублей соколы будут гонять воронье, засевшее в Доме правительства и Кремле

На борьбу со столичными воронами потратят почти 43 млн рублей за два года — такая графа содержится в проекте федерального бюджета.

Вороны наносят вред памятникам и переносят болезни, которые могут передаваться и человеку. Их число в Москве может достигать 400 тыс. особей. И скоро они наводнят центр столицы — такую оценку воронам дали в Минприроды.

Страдает в первую очередь Дом правительства — рядом соседствует Московский зоопарк, где у пернатых кормовая база.

В Кремле тоже озаботились таким соседством — там дерзкие вороны катались с куполов и стирали тем самым позолоту.

Вороны обычно тащат еду с собой в укромное место. И так получилось, что ближайшее укромное место — как раз крыша Дома правительства, пишет bfm.ru.

Вадим Мишин,

руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники»:

Вороны очень сообразительные, быстро адаптируются. Единственный действительно правильный и эффективный способ — это использование ловчих птиц, в частности ястребов и соколов. Вороны являются социальными птицами, очень хитрыми, умудряются развлекаться, хулиганить, по-русски говоря. Они могут сбрасывать камни с крыши, могут расклевывать крышу.

Балобан , сокол ru.wikipedia.org

О том, досаждают ли вороны еще чем-то, кроме того, что используют крышу Белого дома для перекуса, — в Минприроды не пояснили, пишет bfm.ru. Но рассказали о методе борьбы: будут использовать живых хищников — ястребов и соколов. Это позволит освободить от воронья не только Белый дом, но и весь Центральный район Москвы. Там нельзя использовать ни пропановые пушки, ни шумовые комплексы, ни беспилотники, чтобы отпугивать птиц.

Работы проведет ВНИИ «Экология».

Соколов и ястребов уже готовят, причем не только для Белого дома, но и для прочих правительственных зданий, в том числе Кремля. И первые запуски хищников уже успешно проводились на прошлой неделе.