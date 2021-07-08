В Генпрокуратуре пришли в ужас от числа онкобольных детей в Алтайском крае

В Алтайском крае фиксируют самое высокое число онкобольных детей в Сибири.
«Боюсь называть эту цифру. Надо вместе с региональным минздравом разобраться, чем обусловлена такая разница. Может есть предприятие, несущее угрозообразующие факторы. Надо разобраться, но количество, исходя из статистики, несоизмеримо больше, чем в любом другом регионе Сибири», — сказал Демешин.
По данным краевого министерства здравоохранения, в регионе на учете состоят 453 ребенка с онкозаболеваниями. В 2019 году рак нашли у 54 детей, в 2020 — у 57.
Ранее медсестры алтайского онкодиспансера откровенно рассказали altapress.ru о своей работе и больных.