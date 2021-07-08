В Генпрокуратуре пришли в ужас от числа онкобольных детей в Алтайском крае

В Алтайском крае фиксируют самое высокое число онкобольных детей в Сибири.

«Боюсь называть эту цифру. Надо вместе с региональным минздравом разобраться, чем обусловлена такая разница. Может есть предприятие, несущее угрозообразующие факторы. Надо разобраться, но количество, исходя из статистики, несоизмеримо больше, чем в любом другом регионе Сибири», — сказал Демешин.