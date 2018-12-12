В Германии неизвестный шлет посылки с золотыми слитками

В городе Куксхафен (Германия) объявился «Санта-Клаус» — он уже как минимум три раза выслал по слитку золота организациям, занимающимся помощью людям и животным.

Посылки пришли в хоспис, объединение зоозащитников и местную группу самопомощи, сообщает BBC News.

Стоимость всех слитков оценивается в 17 тыс. евро.

К дарам было приложено сообщение на красной бумаге, в котором неизвестный благотворитель писал, что так поддерживает «важные для города задачи». Он также поздравил общественников с наступающим Рождеством, пишет «Росбалт».

Ранее в другом нижнесаксонском городе — Брауншвейге — неизвестный пять лет направлял пожертвования в виде пакетов, заполненных купюрами по 500 евро, на разные общественно полезные цели. Личность жертвователя так и осталась неизвестной.