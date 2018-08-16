В Германии законодательно ввели третий пол

В книгах записи актов гражданского состояния Германии закрепят третий пол — «интерсексуальный». Об этом распорядилось правительство страны, передает РИА Новости.

Так чиновники хотят помочь людям, которые не могут определить свою принадлежность к какому-либо из двух традиционных полов.

В Германии около 80 тыс. людей, которые могут назвать себя интерсексуалами. Такую оценку приводит национальный совет по этике, пишет РБК.

Интерсексуальность, — вариации половых признаков у людей и животных, не вписывающиеся в традиционные бинарные представления о мужских и женских телах. Например, это может быть мужчина со слабо развитым половым членом и ярко выраженными сосками.