В гибели туристов из-за схода лавины на горнолыжную базу обвинили диспетчера

В Красноярском крае арестовали сотрудника единой дежурно-диспетчерской службы, обвиненного в халатности после гибели трех человек, сообщает региональный СК.

Напомним, 8 января 2021 года снежная лавина накрыла домики с отдыхающими на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Норильске. Более 200 человек искали туристов под снегом.

После этого задержали 39-летнего оперативного дежурного ЕДДС. Мужчину обвинили в «халатности, повлекшей смерть двух и более лиц».

«Получив 30 декабря 2020 года прогноз о возможном сходе лавин в горных районах в период с 31 декабря по 11 января 2021 года не включил полученные сведения о лавиноопасности в оперативную сводку», — рассказали в ведомстве.



В СК выяснили, что диспетчер не предупредил о возможной лавине население, главу Норильска и администрацию город, а также разные местные органы и учреждения.

«Соответственно не провели превентивные мероприятия, в том числе в районе лыжного комплекса. В результате под сошедшей с горы лавиной погибли три человека, 14-летний подросток госпитализирован с тяжелыми травмами», — добавили в ведомстве.

Суд, рассмотрев позицию следствия, отправил мужчину под домашний арест.

Ранее на Алтае лавина накрыла двух чиновников, которые вели учет сибирского горного козла и горного барана.