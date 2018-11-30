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Жизнь
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В Гидрометцентре рассказали о декабрьской погоде в Сибири

В первый месяц зимы температура воздуха на большей части России будет близка к климатической норме, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв, пишет РИА Новости.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
Олег Богданов

Неожиданно тепло будет в Сибири и на Урале.

«На градус выше средних многолетних значений ожидается декабрь на крайнем севере Урала и Сибири», — сказал синоптик.

Однако на юго-западе (где находится Алтайский край) и юго-востоке Сибири температура будет на градус ниже.

На остальной территории азиатской части страны — близкой к норме.

Меньше всего осадков выпадет в Красноярском крае, на севере Иркутской области, в Якутии, Бурятии, Забайкалье в Ханты-Мансийском округе, пишут «Известия».

На остальной территории РФ количество осадков будет близко к норме.

Во время недавнего снежного шторма — 24 и 25 ноября — в Хакасии и Красноярском крае гремел гром и сверкали молнии.

На последний день осени — 30 ноября — в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, сообщает алтайский ЦГМС. Так, в Барнауле всю ночь лил дождь на фоне резких порывов ветра.

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