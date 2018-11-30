В Гидрометцентре рассказали о декабрьской погоде в Сибири

Неожиданно тепло будет в Сибири и на Урале.
«На градус выше средних многолетних значений ожидается декабрь на крайнем севере Урала и Сибири», — сказал синоптик.
Однако на юго-западе (где находится Алтайский край) и юго-востоке Сибири температура будет на градус ниже.
На остальной территории азиатской части страны — близкой к норме.
Меньше всего осадков выпадет в Красноярском крае, на севере Иркутской области, в Якутии, Бурятии, Забайкалье в Ханты-Мансийском округе, пишут «Известия».
На остальной территории РФ количество осадков будет близко к норме.
Во время недавнего снежного шторма — 24 и 25 ноября — в Хакасии и Красноярском крае гремел гром и сверкали молнии.
На последний день осени — 30 ноября — в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, сообщает алтайский ЦГМС. Так, в Барнауле всю ночь лил дождь на фоне резких порывов ветра.