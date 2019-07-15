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Жизнь

В Гидрометцентре рассказали о «расцвете лета» в Алтайском крае

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах страны в начале недели.

Лето. Жара. Коктейль.
Лето. Жара. Коктейль.
СС0

Так, по мнению специалиста, в Сибири настал расцвет лета. В Алтайском крае, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях — до 32 градусов. В центральных и южных районах Красноярского края будет 24−29, местами до плюс 30 градусов. Жарко — до 30 градусов — в Иркутской области и Забайкалье, пишет «РГ».

На севере Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты- Мансийском округах — выше нормы на 8 градусов. На Ямале — до плюс 30, в Ханты-Мансийском округе — до плюс 32 градусов.

Вечная мерзлота отступила

На прошлой неделе из-за аномальной жары в селе Аянка на севере Камчатки накренились сваи жилого дома. И жильцов пришлось расселять. Село находится в зоне вечной мерзлоты.

Фрукты в жару

В жару нужно есть больше персиков и бананов. Эти фрукты позволяют восполнить дефицит калия, возникающий из-за сильного потоотделения.

Кроме того, восполнить недостаток калия помогут абрикосы, ананасы и черная смородина.

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