Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 июля 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Эксперт рассказала, какие фрукты нужно чаще есть в жару

В жару нужно есть больше персиков и бананов. Эти фрукты позволяют восполнить дефицит калия, возникающий из-за сильного потоотделения. Об этом РИА Новости рассказала начальник московского управления государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нина Зайцева.

Фрукты в супермаркете. Мандарины.
Фрукты в супермаркете. Мандарины.
СС0

Кроме того, по словам эксперта, восполнить недостаток калия помогут абрикосы, ананасы и черная смородина.

Ранее американские ученые заявили, что желающим похудеть следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость