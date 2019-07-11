Эксперт рассказала, какие фрукты нужно чаще есть в жару

В жару нужно есть больше персиков и бананов. Эти фрукты позволяют восполнить дефицит калия, возникающий из-за сильного потоотделения. Об этом РИА Новости рассказала начальник московского управления государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нина Зайцева.