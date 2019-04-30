В главном герое «Игры престолов» узнали Иванушку-дурачка

Главный герой саги «Игра престолов» Джон Сноу во многом «списан» с персонажа русских народных сказок Иванушки-дурачка, считает доцент кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского университета Дарья Васильева.

Создавая мир «Игры престолов», писатель Джордж Мартин опирался на типичные сказочные мотивы, которые бытуют в фольклоре многих стран, пишет « ».

В «Игре престолов», считает Дарья Васильева, можно обнаружить важные параллели с народным творчеством. В частности, мотив змееборства — герой борется с некой огнедышащей тварью, которая сочетает в себе противоположные вещи и символически охраняет границу между миром живых и мертвых.

Вписывается в эту концепцию и Король Ночи, которого можно сравнить с известным сказочным персонажем Кощеем Бессмертным.

«Все кощееподобные герои имеют особые отношения со смертью, они являются катализаторами хаоса, а победа героя над ними способствует восстановлению общества», — отмечает Дарья Васильева.

Постеры последнего сезона «Игры престолов». twitter.com/GameOfThrones

Характерно и имя героя — Джон Сноу, оно имеет общую семантику с Иваном, а в кельтско-германских языках такой персонаж часто зовется Джоном, иногда — «безголовым Джоном».

Герой саги «Игра престолов», как и во многих сказках, проходит важные этапы: уход из дома, испытания, формирование фигуры лидера.

Ранее россиян предупредили о потенциальной опасности финальных серий «Игры престолов». В Роскомнадзоре подчеркнули, что в результате исследования было установлено, что ссылки на этот сериал наиболее часто подвержены заражению вирусами. Отмечается, что основную опасность представляют первая и заключительная серии.