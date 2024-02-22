В 2024 году Донцова написала уже три книги

Дарья Донцова на пресс-конференции в честь 25-летия своей творческой деятельности рассказала, что все эти годы писала примерно по одной книге в месяц.

По словам Дарьи Донцовой, ей просто очень нравится заниматься свои делом. При этом писательницу уже давно обвиняют в том, что она создала "фабрику с литературными рабами", которые пишут текст вместо нее.

При этом у писательницы выходят не только детективы, но и детские книги.

Всего на данный момент Донцова выпустила 258 детективов, около 20 книг из серии "Сказки прекрасной долины", а также кулинарные и автобиографические произведения, отметили в издательстве "Эксмо".

При этом у Стивена Кинга, который также славится быстротой написания произведений, книг около 80. Он пишет по несколько страниц в день. И любит свое дело, как и Донцова.

Ранее жительница Алтайского края рассказала, как борется с тяжелой болезнью, выпекая торты и слушая Донцову.

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