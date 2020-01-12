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Жизнь

В горах Алтая нахальные волки занялись «любовью» перед фотоловушкой

Фотоловушка в Сайлюгемском национальном парке запечатлела двух волков, весьма увлекшихся друг другом. Фотография опубликована в неофициальном блоге нацпарка в соцсети Instagram.

Фотоловушка зафиксировала ночных обитателей Сайлюгемского нацпарка.
Фотоловушка зафиксировала ночных обитателей Сайлюгемского нацпарка.
Instagram denis_sailugemskyipark

Фотоловушка зафиксировала не только волков. Как рассказывает автор блога denis_sailugemskyipark, на «скрадок» (укрытие) для хищных птиц «залетел» снежный барс, известный под поэтической кличкой Ч2#1. Автор блога объяснил, что распознал его по пятнам.

Что касается волков, которые нашли друг друга именно перед камерой, то автор, шутя, предположил: «Может, эти два волка хотели, чтобы им заплатили после этого „выступления“ перед фотоловушкой»?

Фотоловушка зафиксировала ночных обитателей Сайлюгемского нацпарка.
Фотоловушка зафиксировала ночных обитателей Сайлюгемского нацпарка.
Instagram denis_sailugemskyipark

Как сообщал altapress.ru раньше, в ноябре фотоловушка национального парка «Сайлюгемский» зафиксировала подросшего котенка снежного барса. Ученые пришли к выводу, что ему не более 1,5 лет и он все еще находится под опекой своей большой мамы.

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