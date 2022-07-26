27 июля
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Жизнь

В Горном Алтае обнаружили нового снежного барса

В Республике на Южно-Чуйском хребте фотоловушки засняли снежного барса, которого не видели ранее. Об этом сообщила пресс-служба WWF России.

Снежный барс.
Снежный барс.
СС0

На фотоловушках барса заметили еще зимой, однако добраться до снимков смогли только в июле: тропы занесло толстым слоем снега.

«Новые снежные барсы на хребте — хороший знак. Значит, тут обитают самки, самцы, появляются котята, корма пока хватает», — говорится в пресс-релизе.

Впервые автоматические камеры для изучения ирбиса ученые установили в 2018 году в восточной и центральной части хребта. Спустя год исследователи рассказали о нехватке здесь пищи для снежного барса — диких копытных.

В 2021 году фотоловушки подтвердили присутствие на хребте минимум пяти ирбисов, включая двух котят.

Ранее снежных барсов нашли на Северо-Чуйском хребте.

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