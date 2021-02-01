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Жизнь

В Горном Алтае за сутки выявили один случай заболевания коронавирусом

За 31 января в Республике Алтай подтвердился всего один новый случай коронавирусной инфекции, об этом сообщил региональный оперштаб.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

Ковид подтвердился у жителя Турочакского района с симптомами ОРВИ.

Всего с учетом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 15 462 случая заболевания, 183 летальных случая, за весь период выздоровели 14 724 человека.

Напомним, в Алтайском крае за сутки подтвердилось 180 новых случаев и умерло 16 человек. Общее число заболевших составляет 39 184 человека. Выздоровели всего 35 171 человек, умерло 1 970 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пополнили запасы вакцины «Спутник V» и поставить прививку вновь можно как в медучреждениях, так и в мобильных комплексах.

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