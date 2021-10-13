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Жизнь

В Горняке «начало разрушаться здание соцзащиты», где занимаются дети-инвалиды

В паблике «Барнаул 22» опубликовали обращение жительницы Горняка, рассказавшей про разрушения в здании, из которого переселили МФЦ, при этом оставив другие организации.

Разрушающееся здание соцзащиты в Горняке.
Разрушающееся здание соцзащиты в Горняке.
vk.com/barneos22.

Жительница Горняка отметила, что она — мама ребенка-инвалида, поэтому часто посещает здание на улице Ленина (10а), где проводят занятия с такими детьми.

«Обращаюсь к представителям нашей администрации. Я мама ребенка инвалида, мы регулярно с сыном посещаем занятия в центре помощи семье и детям. На прошлой неделе там сложилась аварийная ситуация — здание начало разрушаться. В пятницу всех эвакуировали. Насколько я знаю, должны были провести экспертизу. Не понятно, кто и как провел и какие результаты, но МФЦ почему-то переселили в администрацию, а всех остальных (даже тех, кто над ними) оставили на месте. Рядом с помещением МФЦ находится сенсорный кабинет, в котором занимаются дети», — рассказала женщина.

«После всего этого очень страшно за людей, которые там работают, за себя и детей. Что нам делать? Не посещать занятия? А люди, работающие там, и посетители, которые записывались в очередь за месяц?» — возмутилась жительница Горняка.

Женщина попросила дать разъяснения по сложившейся ситуации.

Ранее в Алтайском крае жители села Верх-Катунское пожаловались на детсад, который от трещин и разрушений не спасают даже пластилин со скотчем.

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