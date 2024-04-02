В городе дождь, а также по региону. Какая погода будет в Алтайском крае 2 апреля

Погода в Алтайском крае
Ночью в крае температура составила -4,+1 гр.
В отдельных районах небольшой дождь, местами с мокрым снегом. В утренние часы местами туман.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Днем температура увеличится до +3,+8 гр., местами до +13 гр.
В отдельных районах небольшой дождь. В утренние часы местами возможен туман.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в краевой столице температура составила 0,-2 гр. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
Днем в Барнауле ожидается температура +6,+8 гр.
Во второй половине дня возможен небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
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