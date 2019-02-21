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Жизнь

В Госдуме будут отслеживать «стыдные заявления» депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания 21 февраля поручил депутатам нижней палаты парламента составлять списки «стыдных заявлений» депутатов. По мнению спикера, такие высказывания негативно влияют на имидж парламента.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

«Мы подробно об этом поговорим, когда будет рассматриваться закон о фейковых новостях. Это запланировано на начало марта. Я же сейчас говорю о своей ответственности, о политической культуре. <…> Нужно в этом направлении что-то делать, и конкретные предложения заключаются в том, чтобы брать на сайте по согласованию с фракциями заявления наших коллег, за которые нам стыдно. И мы свою оценку таким образом будем формировать. Либо мы сами самоорганизующиеся и будем с себя спрашивать, либо мы будем постоянно такое допускать», — заявил Володин.

Спикер Госдумы считает, что необходимо создавать списки высказываний, позорящих нижнюю палату парламента, с помощью руководителей фракций, комитета по информационной политике и пресс-службы Госдумы и разбирать их с целью пресечения в дальнейшем подобных заявлений, пишет АГН «Москва».

«Такие заявления позорят не только самого депутата, они позорят парламент, регион, от которого он избран, партию, которую он представляет», — заключил спикер, попросив парламентариев поддержать его предложение.

Ранее Володин предложил проводить чиновникам психологическое тестирование — чтобы понять, обладают ли они человеколюбием, «восприимчивостью к чужой боли».

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