В Госдуме будут отслеживать «стыдные заявления» депутатов

«Мы подробно об этом поговорим, когда будет рассматриваться закон о фейковых новостях. Это запланировано на начало марта. Я же сейчас говорю о своей ответственности, о политической культуре. <…> Нужно в этом направлении что-то делать, и конкретные предложения заключаются в том, чтобы брать на сайте по согласованию с фракциями заявления наших коллег, за которые нам стыдно. И мы свою оценку таким образом будем формировать. Либо мы сами самоорганизующиеся и будем с себя спрашивать, либо мы будем постоянно такое допускать», — заявил Володин.
Спикер Госдумы считает, что необходимо создавать списки высказываний, позорящих нижнюю палату парламента, с помощью руководителей фракций, комитета по информационной политике и пресс-службы Госдумы и разбирать их с целью пресечения в дальнейшем подобных заявлений, пишет АГН «Москва».
«Такие заявления позорят не только самого депутата, они позорят парламент, регион, от которого он избран, партию, которую он представляет», — заключил спикер, попросив парламентариев поддержать его предложение.
Ранее Володин предложил проводить чиновникам психологическое тестирование — чтобы понять, обладают ли они человеколюбием, «восприимчивостью к чужой боли».