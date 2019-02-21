В Госдуме будут отслеживать «стыдные заявления» депутатов

«Мы подробно об этом поговорим, когда будет рассматриваться закон о фейковых новостях. Это запланировано на начало марта. Я же сейчас говорю о своей ответственности, о политической культуре. <…> Нужно в этом направлении что-то делать, и конкретные предложения заключаются в том, чтобы брать на сайте по согласованию с фракциями заявления наших коллег, за которые нам стыдно. И мы свою оценку таким образом будем формировать. Либо мы сами самоорганизующиеся и будем с себя спрашивать, либо мы будем постоянно такое допускать», — заявил Володин.