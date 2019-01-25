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Работа и обучение
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Парламентарий Володин предложил проводить чиновникам психологическое тестирование

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил при приеме на работу проводить госслужащим психологическое тестирование, чтобы понять, обладают ли они человеколюбием, «восприимчивостью к чужой боли» и эмпатией. Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете».

Встреча президента РФ с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Встреча президента РФ с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
kremlin.ru

На вопрос корреспондента о жестких и «нечеловечных» высказываниях чиновников Володин ответил, что пришедший на госслужбу человек, должен понимать свою главную задачу — служить людям.

«Служение подразумевает заботу о людях, сострадание им, сопереживание, корректное отношение… Если депутат не будет сопереживать и воспринимать чужую боль, любить людей, это не депутат, а ошибка выбора избирателей. Когда речь идет о государственной или муниципальной службе, возможно, настала пора рассмотреть вопрос о важности этих качеств для чиновника и ввести определенные психологические тесты при приеме на работу», — отметил Володин.

Спикер добавил, что «нормы могут найти отражение в поправках к закону о госслужбе или в корректировке требований к претендентам, которые хотят работать в структуре государственной власти».

А если «кандидат ранее занимал должности госслужбы и по-хамски вел себя с людьми, это должно быть ограничением для него на занятие должности», считает председатель Госдумы.

При этом, отметил Володин, обсуждать жесткие высказывания чиновников необходимо, «иначе это приведет к снижению доверия и качества власти».

Накануне стало известно, что спикер Новгородской областной думы Елена Писарева заявила, что «уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш». В 2018 году олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких стала широко известна после того, как на круглом столе с молодежными организациями в Кировграде заявила: «Государство вам ничего не должно… оно не просило вас рожать». Ролик с высказыванием подвергся широкой огласке в сети. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал слова подчиненной некорректными и инициировал проверку ее действий.

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