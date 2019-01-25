Парламентарий Володин предложил проводить чиновникам психологическое тестирование

На вопрос корреспондента о жестких и «нечеловечных» высказываниях чиновников Володин ответил, что пришедший на госслужбу человек, должен понимать свою главную задачу — служить людям.

«Служение подразумевает заботу о людях, сострадание им, сопереживание, корректное отношение… Если депутат не будет сопереживать и воспринимать чужую боль, любить людей, это не депутат, а ошибка выбора избирателей. Когда речь идет о государственной или муниципальной службе, возможно, настала пора рассмотреть вопрос о важности этих качеств для чиновника и ввести определенные психологические тесты при приеме на работу», — отметил Володин.