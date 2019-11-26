В Госдуме одобрили идею сделать нерабочим днем 31 декабря

Последний день года можно сделать выходным, но при условии сохранения общего числа нерабочих праздничных дней, считает глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.

Свое решение глава региона объяснил тем, что на женщинах лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику. Его решение поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ), пишет .

«Я считаю, 31 декабря стоило бы сделать выходным днем при сохранении общего количества нерабочих праздничных дней. Люди 31-го числа на работе занимаются чем: приходят, если нужно, если не взял отгул в счет отпуска или за свой счет. Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьезный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник», — заявил Нилов.

У регионов есть полномочия принимать подобные решения в своих субъектах. Так, в северных регионах в пятницу для женщин особый режим работы.

«Был даже такой законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря праздничным днем, но тогда звучала аргументация, что 30-го никто не будет работать. Но все-таки 30 и 31 — разные вещи, да и очевидно, что к празднику все начинают готовиться 31 декабря», — подчеркнул Нилов.

Новый год. Елка. СС0

Каникулы

А пока новогодние каникулы для взрослых выглядят так.

Последние дни 2019 года выпадают на понедельник и вторник, поэтому 30 и 31 декабря будут рабочими (в отличие от прошлого года).

В 2020 году новогодние выходные продлятся с 1 по 8 января, со среды по среду.

Получается, сделать 31 декабря выходным днем или нет — может решить региональное правительство.

Всего в производственном календаре на 2020 год 248 рабочих дней, 5 сокращенных и 118 — праздничных и выходных.