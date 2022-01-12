В Госдуме после гибели мальчика на Алтае предложили вообще запретить продажу вейпов

Напомним, 11 января в Алтайском крае умер 12-летний мальчик, покуривший с двумя девушками электронную сигарету.
Всех троих обнаружили в бессознательном состоянии. Сестру мальчика и ее подругу госпитализировали в больницу.
Леонов подчеркнул, что в ГД уже разрабатывают законопроект, огранивающий продажи курительных устройств.
«Некоторое время уже работаю над законопроектом, чтобы запретить продажу вейпов лицам, не достигшим 18 лет. Требования к продаже вейпов должны быть такие же, как к продаже табака. Данный законопроект мы сейчас разрабатываем», — отметил он.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям.
«Это большая проблема, мы о ней не первый день говорим, о том, что значат вейпы, электронные сигареты, нагреватели. За продажу такой продукции детям должна быть уголовная ответственность», — уверен парламентарий.
По его мнению, в России вообще следует запретить производство и продажу вейпов, поскольку система контроля качества полностью отсутствует и никто этим не занимается.
Алтайский СК возбудил уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности». Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
В администрации Бийска подчеркнули, что семьи пострадавших характеризуются положительно, на профилактических учетах не состояли.