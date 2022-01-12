В Госдуме после гибели мальчика на Алтае предложили вообще запретить продажу вейпов

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА «Новости» , что требования к продаже вейпов должны быть такими же, как к продаже табака.

Напомним, 11 января в Алтайском крае умер 12-летний мальчик, покуривший с двумя девушками электронную сигарету.

Всех троих обнаружили в бессознательном состоянии. Сестру мальчика и ее подругу госпитализировали в больницу.

Леонов подчеркнул, что в ГД уже разрабатывают законопроект, огранивающий продажи курительных устройств.

«Некоторое время уже работаю над законопроектом, чтобы запретить продажу вейпов лицам, не достигшим 18 лет. Требования к продаже вейпов должны быть такие же, как к продаже табака. Данный законопроект мы сейчас разрабатываем», — отметил он.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям.

«Это большая проблема, мы о ней не первый день говорим, о том, что значат вейпы, электронные сигареты, нагреватели. За продажу такой продукции детям должна быть уголовная ответственность», — уверен парламентарий.

По его мнению, в России вообще следует запретить производство и продажу вейпов, поскольку система контроля качества полностью отсутствует и никто этим не занимается.

Алтайский СК возбудил уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности». Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В администрации Бийска подчеркнули, что семьи пострадавших характеризуются положительно, на профилактических учетах не состояли.