В Госдуме предложили брать на службу по контракту судимых

Депутат Андрей Картаполов заявил, что большое количество граждан РФ хотят заключить контракт с Минобороны. Однако они не могут этого сделать из-за судимости или проблем со здоровьем.

Согласно предложению, не смогут стать контрактниками те, кто получил судимость за терроризм, шпионаж, госизмену или совершил другие тяжкие правонарушения.

Попасть на службу по контракту смогут ограниченно годные граждане. Инициатива касается только периодов мобилизации, военного времени и военного положения.

Ранее стало известно, что россияне смогут подписать контракт с армией сразу после окончания школы.