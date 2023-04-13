По старым правилам, чтобы подписать контракт с армией, нужно было прослужить хотя бы три месяца срочной службы либо окончить вуз или техникум.
О том, чтобы дать такую возможность сразу с 18 лет, заговорили еще летом 2022 года. Обсуждение вызвало большой резонанс, и законопроект поставили на паузу.
В апреле 2023 года инициативу вернули на рассмотрение. Депутаты приняли ее вместе с целым пакетом других поправок. Совет Федерации одобрил, а 12 апреля документ должен был подписать президент.
Помимо 18-летних контрактников, в закон внесли еще несколько существенных изменений. Например, повестки теперь смогут вручать не только лично в руки, но и через «Госуслуги» или заказным письмом.
При этом повестку будут считать полученной сразу после ее отправки в личный кабинет призывника или по почте. Это затронет и срочную службу, и мобилизацию.
А вот уклонистов или тех, кто не получил повестку, ждет ряд серьезных ограничений в правах.
Ранее Песков объяснил, почему закон об электронных повестках приняли так быстро.