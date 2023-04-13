13 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Россияне смогут подписать контракт с армией сразу после школы

Вчерашние школьники смогут стать контрактниками сразу по достижению 18 лет. Эту возможность дает принятая Госдумой поправка к закону «О воинской обязанности и военной службе».

В Барнаульском кадетском корпусе прошло посвящение в воспитанники и кадеты.
В Барнаульском кадетском корпусе прошло посвящение в воспитанники и кадеты.
altai-krai.sledcom.ru

По старым правилам, чтобы подписать контракт с армией, нужно было прослужить хотя бы три месяца срочной службы либо окончить вуз или техникум.

О том, чтобы дать такую возможность сразу с 18 лет, заговорили еще летом 2022 года. Обсуждение вызвало большой резонанс, и законопроект поставили на паузу.

В апреле 2023 года инициативу вернули на рассмотрение. Депутаты приняли ее вместе с целым пакетом других поправок. Совет Федерации одобрил, а 12 апреля документ должен был подписать президент.

Помимо 18-летних контрактников, в закон внесли еще несколько существенных изменений. Например, повестки теперь смогут вручать не только лично в руки, но и через «Госуслуги» или заказным письмом.

При этом повестку будут считать полученной сразу после ее отправки в личный кабинет призывника или по почте. Это затронет и срочную службу, и мобилизацию.

А вот уклонистов или тех, кто не получил повестку, ждет ряд серьезных ограничений в правах.

Ранее Песков объяснил, почему закон об электронных повестках приняли так быстро.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость