Вчерашние школьники смогут стать контрактниками сразу по достижению 18 лет. Эту возможность дает принятая Госдумой поправка к закону «О воинской обязанности и военной службе».

В Барнаульском кадетском корпусе прошло посвящение в воспитанники и кадеты.

По старым правилам, чтобы подписать контракт с армией, нужно было прослужить хотя бы три месяца срочной службы либо окончить вуз или техникум.

О том, чтобы дать такую возможность сразу с 18 лет, заговорили еще летом 2022 года. Обсуждение вызвало большой резонанс, и законопроект поставили на паузу.

В апреле 2023 года инициативу вернули на рассмотрение. Депутаты приняли ее вместе с целым пакетом других поправок. Совет Федерации одобрил, а 12 апреля документ должен был подписать президент.

Помимо 18-летних контрактников, в закон внесли еще несколько существенных изменений. Например, повестки теперь смогут вручать не только лично в руки, но и через «Госуслуги» или заказным письмом.

При этом повестку будут считать полученной сразу после ее отправки в личный кабинет призывника или по почте. Это затронет и срочную службу, и мобилизацию.

А вот уклонистов или тех, кто не получил повестку, ждет ряд серьезных ограничений в правах.

Ранее Песков объяснил, почему закон об электронных повестках приняли так быстро.