В Госдуме предложили штрафовать россиян за полуголый внешний вид в Санкт-Петербурге

Депутат Государственной думы РФ Евгений Марченко заявил, что стоит ввести дресс-код для жителей Санкт-Петербурга и гостей города, пишет газета "Петербургский дневник".

Депутат отметил, что эта идея требует обсуждения и доработки. Дресс-код касается особенно летнего периода, когда некоторые перебарщивают с открытостью одежды.

При этом Марченко сказал, что он не агитирует за создание единой формы одежды, потому что это не подходит свободолюбивому городу.

По его мнению, прогулки в купальнике, плавках или прозрачных платьях по Невскому проспекту недопустимы.

Он считает, что за такие поступки людей нужно привлекать к административной ответственности, а в законе стоит обозначить понятие непристойного внешнего вида.

Депутат Заксобрания Анастасия Мельникова поддержала эту идею, однако запрещать что-то носить людям, по ее словам, нельзя. Стоит просто попросить граждан ответственно подходить к выбору наряда.

Ранее в Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для одиноких россиян.