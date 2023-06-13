В Госдуме попросили проверить обоснованность роста цен на стройматериалы

В Госдуме захотели оценить обоснованность цен на стройматериалы в России, пишут "Известия".

Мера - для исключения спекуляции на рынке.

В ФАС подчеркнули, что проанализируют полученные сведения, а если найдут нарушения — примут меры, указывает Lenta.ru.

Ранее алтайские строители рассказали о болевых точках рынка. Одна из примет времени — более половины строительной продукции не задерживается в регионе.

Гендиректор компании «Стройберг» Михаил Дыров рассказал, что в 2020 году 90% его продукции оставались в Барнауле. Сегодня 55% кирпичей, газобетона и прочих материалов уезжают в Новосибирскую область, в Красноярский край и на Дальний Восток. Более того: в следующем году этот процент увеличится.