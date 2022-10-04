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Жизнь

«Проект повис». В Барнауле не могут найти подрядчика на реконструкцию 200-летнего краеведческого музея

В Барнауле трижды пытались найти подрядчика на реконструкцию основного здания краеведческого музея на ул. Ползунова, 46. Однако всякий раз проект срывался из-за удорожания строительных материалов.

Краеведческий музей, бывшая химическая лаборатория горного округа (ул.Ползунова, 46)
Краеведческий музей, бывшая химическая лаборатория горного округа (ул.Ползунова, 46)
retro.moi-barnaul.ru

Изначально на ремонт выделялось федеральное финансирование в размере 265 млн рублей, но сейчас этих денег недостаточно. Поэтому было принято решение перенаправить их на строящийся художественный музей на площади Октября.

«Проект реконструкции здания Краеведческого музея на улице Ползунова повис. Единый заказчик капитального строительства трижды проводил конкурсные процедуры и трижды не смог заключить контракт. Мы будем опять пересчитывать смету», — сказал замминистра культуры Алтайского края Дмитрий Аристов.

Поиск подрядчиков усложняется тем, что по законодательству не каждая фирма может взяться за реконструкцию здания со статусом культурного наследия, пишут «Вести Алтай».

Напомним, музей закрыли на реконструкцию в мае 2021 года. Большинство экспонатов перенесли на хранение в фонды. В следующем году краеведческому музею исполнится 200 лет.

Ранее в ИД «Алтапресс» за круглым столом обсудили проблемы строительного бизнеса.

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