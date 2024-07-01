В Госдуме предложили ввести сертификат на бесплатный отдых для многодетных семей

С таким предложением выступила глава комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она предлагает ввести с 2025 года сертификат на бесплатный отдых в санаториях для многодетных семей, сообщает ТАСС.

Отмечается, что такие сертификаты будут действовать три года с момента рождения третьего ребенка в семье. Молодые семьи сталкиваются со стрессом после рождения ребенка и таким образом, такая программа сможет поддержать российские многодетные семьи.

Депутат так же подчеркнула, что необходимы дополнительные меры на восстановление и отдых для многодетных семей. Такие действия, считает Лантратова, смогут положительно повлиять на демографическую динамику в стране.

Ранее сообщалось, что В Госдуме хотят внести проект о признании права ребенка на жизнь до его рождения.

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