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Жизнь

В Госдуме предложили запретить повышать цены на такси для пассажиров с детьми до семи лет

Такие меры будут происходить в периоды повышенного спроса, например во время ливня, сообщает "Инцидент Барнаул".

Такси.
Такси.
Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

Тарифы на поездки для всех клиентов при заказе такси кратно увеличиваются в периоды времени повышенного спроса на услуги перевозки в частности во время непогоды, предпраздничные дни и в дни проведения массовых мероприятий. Депутат обратился с такой идеей к министру транспорта РФ, аргументируя, что завышенные тарифы могут создать проблемы при необходимости доставить детей в безопасное место или медучреждение в плохую погоду.

В таких критических ситуациях, когда из-за повышенного спроса кратно увеличивается цена на такси для семей с детьми, завышенные тарифы могут стать серьезной преградой, — сообщает вице-спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что Барнаул оказался на третьем месте по уровню спроса на таксистов.

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