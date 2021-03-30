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Жизнь

В Госдуме рассмотрят законопроект об обязательной регистрации животных

Депутаты Госдумы в ближайшие дни рассмотрят изменения в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными», пишут «Известия». Документ предполагает введение обязательной регистрации питомцев.

Злая собака.
Злая собака.
Михаил Хаустов

Необходимость изменений возникла после того, как во многих регионах России, особенно в Сибири, бродячие собаки стали нападать на людей. Причем в некоторых случаях все заканчивалось смертельным исходом.

Предполагается, что обязательная регистрация позволит принудительно возвращать владельцам их животных, а также станет сдерживающим фактором для тех, кто собирается выгнать своего питомца на улицу. Определять порядок регистрации будут региональные власти.

Также поправки изменят правила, которые касаются обращение с бродячими животными. Действующие нормы предполагают, что их отлавливают, стерилизуют и возвращают в прежние места дислокации.

Теперь предлагается исключить эту практику, запретив возврат животных на территории социально значимых объектов (организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медицинских организаций, детских игровых площадок), на которых они были отловлены.

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