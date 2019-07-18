Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июля 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Госдуме решили лишить пальмовое масло льготы по НДС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пальмовое масло лишат льгот. Об этом он рассказал по итогам встречи депутатов с председателем правительства, на которой обсуждались вопросы, связанные с реализацией нацпроектов, пишет Коммерсантъ.

Молоко. Производство
Молоко. Производство
Олег Богданов

Среди прочего обсуждались жалобы граждан на повсеместное использование в пищевых продуктах пальмового масла.

«По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%. Планируем завтра внести необходимые законодательные инициативы», — сообщил Володин 17 июля.

О масле

Пальмовое масло — один из самых используемых в производстве молочных продуктов растительных жиров.

Минсельхоз ранее предлагал запретить добавлять растительные жиры в молочные продукты, пишет mail.ru.

С 1 июля 2018 года должны были вступить новые правила маркировки молочной продукции, содержащей растительные жиры, но позднее эту категорию по инициативе производителей молока исключили из списка товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации.

Ранее сообщалось, что более 600 тонн заменителей молочного жира ежемесячно завозят молочные заводы Алтайского края. Об этом в интервью интернет-ресурсу DairyNews рассказал коммерческий директор компании «Алтайская буренка» Юрий Глумов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость