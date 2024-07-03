В Госдуме выступили с заявлением, что хотят сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей

Сейчас 8 июля отмечается праздник День семьи, любви и верности. Но по словам Нины Останиной, многодетные семьи сами обращаются к ней, чтобы сделать именно этот день выходным.

По ее мнению, это никак не снизит производительность труда, поскольку большинство мам воспитывают детей не находясь в трудовых отношениях.

Сейчас в России более 2,4 миллиона многодетных семей. В них воспитываются приблизительно 7,7 миллиона детей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести сертификат на бесплатный отдых для многодетных семей.

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