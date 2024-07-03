3 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Госдуме выступили с заявлением, что хотят сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей

Глава комитета Госдумы по защиты семьи предложила сделать 8 июля выходным днем для многодетных, сообщают РИА Новости.

Сейчас 8 июля отмечается праздник День семьи, любви и верности. Но по словам Нины Останиной, многодетные семьи сами обращаются к ней, чтобы сделать именно этот день выходным.

По ее мнению, это никак не снизит производительность труда, поскольку большинство мам воспитывают детей не находясь в трудовых отношениях.

Сейчас в России более 2,4 миллиона многодетных семей. В них воспитываются приблизительно 7,7 миллиона детей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести сертификат на бесплатный отдых для многодетных семей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость