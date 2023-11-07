7 ноября
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Жизнь

В Хабаровске спасли сбитого на дороге амурского тигренка

Во время метели в Хабаровском крае жители обнаружили тигренка на трассе.

Тигренок.
Тигренок.
Барнаульский зоопарк.

Как сообщает DVHAB.ru, малышу всего четыре месяца и многие проезжающие боялись помочь полосатому, потому что опасались, что где-то рядом может быть его мать.

Однако, нашлись и те кто подобрал тигренка. Удалось установить, что у него перелом правой плечевой кости, без смещения, операцию проведут в Хабаровске. После операции дикого котенка планируют отправить на реабилитацию во Владивосток в центр реабилитации диких животных.

Известно, что тигрицы неразлучны со своими детенышами, поэтому как малыш оказался один посреди трассы будут выяснять полиция и охотнадзор.

Ранее в барнаульском зоопарке рассказали, как чувствует себя тигренок после операции.

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